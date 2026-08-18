Зеленский назначил Клименко нового первого заместителя: кто им стал

Фото: Офис Президента

Соответствующий указ №728/2026 глава государства подписал 17 августа, сообщает RegioNews.

В этот же день Зеленский уволил с этой должности Евгения Острянского.

На назначение отреагировал секретарь СНБО Игорь Клименко. По его словам, он хорошо знает Науменко по совместной работе в системе Министерства внутренних дел.

Клименко назвал нового первого заместителя секретаря СНБО профессиональным офицером с боевым опытом, умеющим брать на себя ответственность и работать на результат.

"Впереди много общих задач. В первую очередь это – усиление координации в секторе безопасности и обороны, развитие технологических возможностей и работа над решениями, в которых сегодня нуждается государство", – отметил Клименко.

Сергей Науменко – полковник полиции. В сентябре 2025 года он был назначен заместителем министра внутренних дел, а до этого он возглавлял Департамент авиационной безопасности МВД.

После начала полномасштабного вторжения Науменко выполнял боевые задания и занимался беспилотной разведкой.

В апреле 2022 года он получил ранения во время артиллерийских обстрелов в Рубежном, однако продолжил службу.

Напомним, в июле Президент Владимир Зеленский предложил тогда еще министру МВД Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В начале августа глава государства официально представил нового главу СНБО. По его словам, одной из главных его задач будет усиление координации между всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Как известно, 14 июля парламент поддержал отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.