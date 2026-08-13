Фото: Анастасия Мантач для Forbes Ukraine

Владимир Зеленский недоволен работой главы Национального банка Андрея Пышного. Вопрос его возможной отставки уже обсуждали на уровне президента

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По информации собеседников издания во власти, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Пышного после завершения каникул – 18-19 августа.

В то же время источники сообщили, что после визита Пышного в Офис Президента в начале августа от идеи его отставки якобы отказались.

Отдельно о недовольстве Зеленского Пышным сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, президент считает главу НБУ слишком близким к Международному валютному фонду и недостаточно активен в поддержке экономики в условиях войны.

В частности, Зеленского якобы раздражают требования МВФ по выполнению Украиной ряда непопулярных условий в обмен на финансовую поддержку. Близость Пышного к позиции международного кредитора, по словам собеседников Bloomberg, стала одним из факторов недовольства президента.

Также несколько высокопоставленных должностных лиц, имеющих доступ к Зеленскому, выражали беспокойство из-за жесткой монетарной политики НБУ и, по их мнению, недостаточной поддержки экономики.

В то же время, в Национальном банке заявляют, что в течение полномасштабной войны регулятор обеспечивал ценовую и финансовую стабильность, стабильность валютного рынка и бесперебойную работу банковской системы. В НБУ также отметили, что кредитование в Украине активно растет.

По данным Bloomberg, сейчас Зеленский не планирует увольнять Пышного, в частности из-за отсутствия сильного кандидата на его замену.

Справка: Андрей Пышный – банкир и юрист, бывший глава правления "Ощадбанка".

В должности главы НБУ находится с 7 октября 2022 года. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а Верховная Рада назначила Пышного 290 голосами. До этого он работал в банковском секторе, был народным депутатом и заместителем секретаря СНБО.