Зеленский представил нового секретаря СНБО Клименко: какие задачи он получил
Президент Владимир Зеленский официально представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.
По словам главы государства, Клименко доказал свою эффективность во время работы в должности министра внутренних дел, где координировал деятельность структур безопасности и спасения.
Зеленский отметил, что одной из главных задач нового секретаря СНБО будет усиление координации между всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.
Президент ожидает, что Клименко вместе с правительством, военными, специальными службами и другими должностными лицами обеспечит более оперативную подготовку Украины к зимнему периоду.
Также Зеленский подчеркнул необходимость ускорить работу над локализацией в Украине производства систем противовоздушной обороны, ракет и другого вооружения.
Среди приоритетов также названы усиление противодействия киберугрозам со стороны России, борьба с российской дезинформацией и информационными операциями.
"Ожидаю от Игоря Клименко предложений, какие решения нужно принять ради больших результатов для Украины", – заявил Зеленский.
Напомним, в июле Президент Владимир Зеленский предложил Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Как известно, 14 июля парламент поддержал отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.
Уже 16 июля Верховная Рада поддержала назначение главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого главой правительства.
12 июля президент объявил о перезапуске внешнеполитической стратегии Украины и подготовке кадровых изменений в Кабинете Министров.