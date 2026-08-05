Зеленский представил нового секретаря СНБО Клименко: какие задачи он получил

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Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

По словам главы государства, Клименко доказал свою эффективность во время работы в должности министра внутренних дел, где координировал деятельность структур безопасности и спасения.

Зеленский отметил, что одной из главных задач нового секретаря СНБО будет усиление координации между всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Президент ожидает, что Клименко вместе с правительством, военными, специальными службами и другими должностными лицами обеспечит более оперативную подготовку Украины к зимнему периоду.

Также Зеленский подчеркнул необходимость ускорить работу над локализацией в Украине производства систем противовоздушной обороны, ракет и другого вооружения.

Среди приоритетов также названы усиление противодействия киберугрозам со стороны России, борьба с российской дезинформацией и информационными операциями.

"Ожидаю от Игоря Клименко предложений, какие решения нужно принять ради больших результатов для Украины", – заявил Зеленский.

Напомним, в июле Президент Владимир Зеленский предложил Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как известно, 14 июля парламент поддержал отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.

Уже 16 июля Верховная Рада поддержала назначение главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого главой правительства.

12 июля президент объявил о перезапуске внешнеполитической стратегии Украины и подготовке кадровых изменений в Кабинете Министров.