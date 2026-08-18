Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 57 ударов по 17 населенным пунктам Сумской области. Для обстрелов враг применял управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные дроны разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Бездрицкой громаде из-за атаки вражеского БПЛА погиб 43-летний мужчина, а еще двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет получили ранения.

В Лебединской громаде в результате попадания беспилотника в грузовик травмировался 38-летний мужчина. Кроме того, в больнице скончался 62-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время атаки дрона 13 августа.

В Краснопольской громаде 46-летний мужчина подорвался на взрывчатке и погиб от полученных травм.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1158 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области. Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.