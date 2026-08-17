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17 августа 2026, 20:50

Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Сил логистики ВСУ

17 августа 2026, 20:50
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Фото: Елена Худякова / АрмияInform
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Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного новым командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины

Соответствующий указ №731/2026 был обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews .

Другим указом - №730/2026 - Зеленский уволил Владимира Карпенко с должности командующего Сил логистики.

Юрий Погребной с 2014 года воевал против российских окупантов в составе артиллерийской бригады. Он участвовал в освобождении Славянска, Краматорска и Лимана.

В 2016 году Погребной стал заместителем командира 58-й отдельной мотопехотной бригады по вооружению. В 2020 году возглавил 532 отдельный ремонтно-восстановительный полк, где обеспечивал техническое обслуживание войск на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях.

В 2024 году он стал начальником вооружения - заместителем начальника по логистике оперативного командования "Восток". Затем возглавил логистику Сухопутных войск ВСУ, где внедрял натовскую систему автоматизации транспортных перевозок (TMS).

После назначения Михаила Драпатого Главнокомандующим ВСУ Погребный исполнял обязанности командующего Силами логистики.

Ранее Зеленский заявил, что после обсуждений с военными и Главнокомандующим ВСУ согласовал первые пять кадровых решений в армии.

Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.

Как известно, увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны 16 июля. Эксминистр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды.

Новым главой Минобороны стал руководитель Альфы СБУ Евгений Хмара.

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