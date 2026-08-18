Фото: ОВА

Вечером и в ночь на 18 августа враг совершил атаки на Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Около 20:30 российский беспилотник атаковал одно из садовых обществ города. В результате попадания возник пожар. Из-за вражеского удара погибли два человека – 43-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Позже, около 00:30, враг попал по частному сектору Запорожья. В результате обстрела вспыхнул пожар, получили повреждения частные дома, также выбиты окна в многоэтажках.

На местах работают коммунальные и аварийные службы, помогающие горожанам в ликвидации последствий атак.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1158 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области.