Россияне ударили по Изюму: среди пятерых раненых – 9-летний мальчик
В Изюме на Харьковщине в результате ночной вражеской атаки пострадали пять человек
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Среди пострадавших – 9-летний ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В городе получили повреждения пять частных домов. На месте работают профильные службы, устраняющие последствия обстрелов.
Напомним, вечером и в ночь на 18 августа враг совершил атаки на Запорожье. Повреждены частные и многоэтажные дома, погибли два человека.
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