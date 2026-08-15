Зеленский не может найти нового посла Украины в США – Politico

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Президент Владимир Зеленский ищет достаточно влиятельного кандидата на должность посла Украины в США, однако потенциальные претенденты не спешат соглашаться на эту работу

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух бывших украинских чиновников и четырех народных депутатов, передает RegioNews.

По данным издания, Зеленский ускорил кадровые изменения, чтобы предложить должность посла бывшей премьер-министру Юлии Свириденко. Она, однако, отказалась от сорвавшего эти планы предложения.

Другие потенциальные кандидаты также неохотно рассматривают этот пост из-за необходимости работы с администрацией президента США Дональда Трампа, которую источники издания называют непредсказуемой.

Один из неназванных бывших украинских дипломатов заявил, что в Украине есть люди, которые хотели бы получить этот пост, однако нет кандидата, который полностью отвечал бы его уровню.

Politico отмечает, что Украина рискует остаться без посла в США в особо важный момент. Речь идет, в частности, о решении по поставке вооружений и средств ПВО, логистики, обмена разведданными, а также возможных условий нового мирного процесса.

Напомним, 3 августа президент Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США , которую она занимала с августа 2025 года. Она говорила, что уйти с должности – это ее собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами.

Стефанишин подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

По версии следствия она не указала в декларациях две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование автомобилем Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.

Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога размером 6 миллионов гривен.