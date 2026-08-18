БпЛА упали на Черниговщине: загорелись здания, пострадала женщина

Фото: ГСЧС Черниговщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пострадала 59-летняя женщина – у нее зафиксирована острая реакция на стресс.

Из-за падения беспилотников загорелись два хозяйственных здания. Также поврежден автокран и комбайн, уничтожено складское здание и несколько тонн грубых кормов.

Все пожары были ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Напомним, вечером и в ночь на 18 августа враг совершил атаки на Запорожье. Из-за вражеского удара погибли два человека – 43-летний мужчина и 41-летняя женщина.