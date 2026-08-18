Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1200 военных
Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери армии врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1210 оккупантов, два танка, семь бронемашин, 55 артиллерийских систем, а также 443 единицы автомобильной и специальной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 18.08.26 ориентировочно составили:
Напомним, Генеральный штаб подтвердил уничтожение двух и повреждение еще четырех цехов по производству взрывчатых веществ и порохов на предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области РФ.
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