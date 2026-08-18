Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1210 оккупантов, два танка, семь бронемашин, 55 артиллерийских систем, а также 443 единицы автомобильной и специальной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 18.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, Генеральный штаб подтвердил уничтожение двух и повреждение еще четырех цехов по производству взрывчатых веществ и порохов на предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области РФ.