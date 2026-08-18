Зеленський призначив Клименку нового першого заступника: хто ним став

Фото: Офіс Президента

Відповідний указ №728/2026 глава держави підписав 17 серпня, передає RegioNews.

Цього ж дня Зеленський звільнив із цієї посади Євгенія Острянського.

На призначення відреагував секретар РНБО Ігор Клименко. За його словами, він добре знає Науменка за спільною роботою в системі Міністерства внутрішніх справ.

Клименко назвав нового першого заступника секретаря РНБО професійним офіцером із бойовим досвідом, який уміє брати на себе відповідальність і працювати на результат.

"Попереду багато спільних завдань. Першочергово це – посилення координації у секторі безпеки й оборони, розвиток технологічних спроможностей та робота над рішеннями, яких сьогодні потребує держава", – зазначив Клименко.

Сергій Науменко – полковник поліції. У вересні 2025 року його призначили заступником міністра внутрішніх справ, а до цього він очолював Департамент авіаційної безпеки МВС.

Після початку повномасштабного вторгнення Науменко виконував бойові завдання та займався безпілотною розвідкою.

У квітні 2022 року він дістав поранення під час артилерійського обстрілу в Рубіжному, однак продовжив службу.

Нагадаємо, у липні Президент Володимир Зеленський запропонував тоді ще міністру МВС Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони.

На початку серпня глава держави офіційно представив нового очільника РНБО. За його словами, одним із головних його завдань буде посилення координації між усіма складовими Сил безпеки та оборони України.

Як відомо, 14 липня парламент підтримав відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.