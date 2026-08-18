Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 августа РФ атаковала Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 111 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание вражеских дронов на 19 локациях, а также падение обломков сбитых на 3 локациях.

Напомним, вечером и в ночь на 18 августа враг совершил атаки на Запорожье. Повреждены частные и многоэтажные дома, погибли два человека.