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06 серпня 2026, 13:12

Квартири записані на подругу, авто – на підлеглого: НАБУ повідомило деталі справи Стефанішиної

06 серпня 2026, 13:12
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Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко
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НАБУ і САП оприлюднили деталі підозри колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовиця могла незаконно набути активи на понад 13,9 млн грн, а також не вказати частину майна у декларації.

У фактичному користуванні Стефанішиної перебували дві квартири у київському житловому комплексі "Файна Таун" загальною вартістю майже 11 млн грн, які були зареєстровані на її подругу.

Також слідство заявляє, що у різний період вона користувалася квартирою у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа", паркомісцем і нежитловими приміщеннями у цьому ж комплексі, оформленими на її батьків, а також автомобілем Mercedes-Benz GLC 220 d, зареєстрованим на підлеглого.

За версією НАБУ, ці активи не були відображені у деклараціях.

Крім того, правоохоронці стверджують, що Ольга Стефанішина вела переговори щодо придбання будинку поблизу Києва орієнтовною вартістю 550 тисяч доларів. Частину суми, за даними слідства, планували сплатити готівкою, а частину – шляхом передачі двох квартир у ЖК "Файна Таун".

У НАБУ зазначають, що офіційні доходи підозрюваної не дозволяли придбати таке майно.

Нагадаємо, Стефанішиній обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень. Також суд зобов'язав її прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі.

Водночас сама Стефанішина раніше заявляла, що не має коштів для внесення застави у повному розмірі.

Торік до НАБУ передали матеріали щодо можливих зловживань посадовців АРМА, в яких фігурує Стефанішина. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

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Київ Ольна Стефанишина НАБУ САП підозра Декларація квартири майно незаконне збагачення
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