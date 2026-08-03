Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины – Зеленский подтвердил назначение

Фото: Офис Президента

Об этом, как сообщает "РБК-Украина", заявил президент Владимир Зеленский во время совещания послов Украины в Киеве, передает RegioNews.

По словам главы государства, Умеров и дальше будет координировать соответствующую работу, в частности, по международным направлениям, а также будет иметь возможность заниматься вопросами дипломатии, обороны и переговорного процесса с партнерами.

"Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что это позволит Умерову одновременно работать над переговорами с США и другими партнерами, а также над процессом завершения войны.

Как известно, ранее СМИ сообщили, что глава государства рассматривает возможность назначения Рустема Умерова на должность главы Службы внешней разведки.

Напомним, Умеров остался без должности после назначения секретарем СНБО Игоря Клименко , до этого возглавлявшего министерство внутренних дел

В апреле 2026 года издание "Украинская правда" обнародовало первую часть так называемых "пленок Миндича" – расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Один из эпизод касается встречи подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым. В разговоре обсуждается задержка с приемом военной продукции, в том числе бронежилеты, которые, по словам Миндича, длительное время оставались на складах.