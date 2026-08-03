В Полтавской области торговали инвалидностью для ухилянцев

Фото: Национальная полиция

В Полтавской области разоблачили схему для уклонения от мобилизации. Организаторами схемы оказались врачи, уже получившие свои подозрения

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

По данным следствия, двое врачей (заведующий отделением реабилитации и врач-невропатолог) вносили в официальную медицинскую документацию ложные данные о состоянии здоровья военнообязанных.

"Эти документы использовались при прохождении соответствующих экспертных процедур для установления групп инвалидности", - выяснили правоохранители.

Напомним, СБУ и Нацполиция ликвидировали девять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны и задержали 23 организатора. За суммы до 23 тысяч долларов дельцы способствовали военнообязанным во избежании призыва из-за поддельных документов или нелегальной переправки за границу вне пунктов пропуска.