В Польше неизвестные напали на троих украинцев: делом занимается полиция

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Генеральное консульство Украины во Вроцлаве отреагировало на информацию о нападении на трех граждан Украины в городе Кожухов Любушского воеводства Польши

Об этомсообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

В дипучреждении заявили, что следят за ситуацией, а обстоятельства происшествия и возможные мотивы нападения устанавливают польские правоохранители.

"Генеральное консульство Украины решительно осуждает любые проявления ненависти, насилия и агрессии. Генеральное консульство находится на связи с пострадавшими, а также с компетентными органами и готово в рамках своих полномочий предоставить необходимую консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины", – сообщили в пресс-службе.

Также украинцев в Польше призвали сохранять спокойствие, не поддаваться возможным провокациям и в случае противоправных действий обращаться в полицию и Генеральное консульство Украины.

По информации издания inPoland.net.pl, нападение произошло 1 августа около 21:25 на территории хостела, где проживают украинцы. Потерпевшие рассказали журналистам, что три мужчины находились возле припаркованного автомобиля, в котором звучала украинская, польская и иностранная музыка.

По словам одного из пострадавших, между ними и проходящим мимо мужчиной возник словесный спор. После этого, как утверждают потерпевшие, один из нападавших якобы вернулся с группой мужчин, после чего началась потасовка.

Потерпевшие 2 августа дали показания полиции. Правоохранители зафиксировали телесные повреждения и оформили материалы дела. Также им сообщили о камере видеонаблюдения неподалеку, которая могла зафиксировать момент нападения.

Польская полиция официально не сообщала о задержании причастных лиц, обстоятельствах инцидента и возможных мотивах нападения.

Как известно, в последнее время в Польше участились случаи нападений на граждан Украины.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. Полиция разыскивает нападающего.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.