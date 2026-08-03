РФ атаковала транспортную инфраструктуру Одесской области: шестеро пострадавших

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Российские войска днем 3 августа нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. В результате атаки возник пожар на территории одного из объектов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы, другим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Напомним, днем 1 августа российские войска атаковали Одессу. В результате удара зафиксировано попадание в жилой дом. Известно было о двух пострадавших – мужчинах в возрасте 18 и 28 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.