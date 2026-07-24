"Безумные люди": Зеленский впервые прокомментировал скандальные заявления Юлии Мендель

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Об этом он рассказал в интервью американской блоггерке Лори Лумер, передает RegioNews .

В интервью американской блоггерке Лори Лумер глава государства заявил, что никогда не употреблял кокаин, в том числе вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Комментируя распространенные в соцсетях утверждения и интервью Мендель американскому блоггеру Такеру Карлсону, Зеленский категорически отрицает обвинения.

"Конечно, никогда", - ответил президент.

Вспоминая интервью Юлии Мендель, Зеленский коротко охарактеризовал его словами:

"Безумные люди".

Президент также заявил, что не смотрел интервью Такера Карлсона с его бывшим пресс-секретарем.

"Есть много людей — разных ведущих, блогеров… Некоторые из них хороши, другие — слишком резкие, есть популярные… Есть разные люди. Но есть умные люди, а есть и неумные. Что касается меня, я смотрю умных людей, а неумных я никогда не смотрю, потому что это не помогает. Поэтому я не смотрел интервью Такера Карлсона ни с кем", — сказал Зеленский.

Напомним, в мае бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону заявила, что якобы слышала от других людей об употреблении Зеленским наркотикам , а также выдвинула ряд других обвинений, в том числе по поводу переговоров в Стамбуле в 2022 году и якобы причастности президента к отмыванию средств.

Важно отметить, что Такер Карлсон активно поддерживает политику Дональда Трампа. Кроме того, он продвигает российскую пропаганду по Украине. В частности, Карлсон распространял пропаганду о так называемых биолабораториях. Он открыто выражает приверженность "врагам США": в частности, российскому диктатору Путину.

Юлия Мендель была пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского с 2019 по 2021 год. Она занималась сопровождением главы государства во всех поездках. После увольнения нередко критиковала Офис президента. В частности, она рассказывала, что эксглава Офиса Андрей Ермак якобы занимается магией. Также она заявляла, что Владимир Зеленский якобы четырежды уклонялся от службы во время призыва до того, как стал президентом.

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