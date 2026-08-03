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03 серпня 2026, 13:40

Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки України – Зеленський підтвердив призначення

03 серпня 2026, 13:40
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Фото: Офіс Президента
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Рустем Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки України

Про це, як інформує "РБК-Україна", заявив президент Володимир Зеленський під час наради послів України в Києві, передає RegioNews.

За словами глави держави, Умєров і надалі координуватиме відповідну роботу, зокрема щодо міжнародних напрямів, а також матиме можливість займатися питаннями дипломатії, оборони та переговорного процесу з партнерами.

"Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", –заявив Зеленський.

Президент зазначив, що це дозволить Умєрову одночасно працювати над питаннями переговорів зі США та іншими партнерами, а також над процесом завершення війни.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомили, що глава держави розглядає можливість призначення Рустема Умєрова на посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, Умєров залишився без посади після призначення секретарем РНБО Ігоря Клименка, який до цього очолював міністерство внутрішніх справ

У квітні 2026 року видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Один із епізод стосується зустрічі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим. У розмові обговорюється затримка з прийманням військової продукції, зокрема бронежилетів, які, за словами Міндіча, тривалий час залишалися на складах.

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