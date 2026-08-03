Уникальные кадры операции ГУР: украинские Magura поразили объекты РФ в Крыму

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Бойцы спецподразделения ГУР Group 13 провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой поразили два радиолокационных объекта российских войск

Об этом сообщили в ГУР МО Украины, передает RegioNews.

По данным разведки, в конце июля 2026 года украинские спецназовцы применили новейшие морские платформы Magura, оснащенные FPV-дронами. Благодаря этому удалось нанести удары по наземным целям окупантов.

В частности, были поражены машина управления из состава радиолокационного комплекса "Подлет" и система распознавания "свой-чужой" – радиолокационный запросник "Пароль-4".

Командир спецподразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" заявил, что теперь морские платформы Magura представляют угрозу для российских войск не только на море, но и на суше.

В ГУР напомнили, что с начала полномасштабной войны операторы Group 13 уничтожили девять и повредили пять российских кораблей, уничтожили три вертолета и два истребителя РФ, а также повредили еще один вражеский вертолет.

Как известно, в ночь на 26 июля бойцы Департамента беспилотных систем ГУР выследили российский ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. В результате точного удара разведчики сожгли пусковую установку и радиолокационную станцию 96Л6 из состава комплекса.