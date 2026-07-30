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30 июля 2026, 09:24

Кабмин назначил двух заместителей министра обороны: кто ими стал

30 июля 2026, 09:24
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Фото: Минобороны
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Кабинет Министров назначил двух заместителей министра обороны – Любовь Галан и Сергея Боева. Они будут работать над усилением международной поддержки и развитием системы управления человеческим капиталом в Силах обороны

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает RegioNews.

Сергей Боев занял должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции. Его направлением станет реализация договоренностей с международными партнерами по усилению украинской армии.

Среди основных задач – привлечение финансирования, обеспечение снабжения, развитие совместных проектов, поддержка украинского оборонно-промышленного комплекса и долгосрочные программы помощи.

Любовь Галан будет отвечать за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны. В ее сфере – вопросы комплектования войск, карьерного развития военнослужащих, социальной защиты военных и их семей, подготовки личного состава, здравоохранения и защиты прав военнослужащих.

Галан является правозащитницей, соучредителем и главой правозащитного центра для военнослужащих "Принцип".

Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.

Как известно, увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны 16 июля. Эксминистр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды.

Новым главой Минобороны стал руководитель Альфы СБУ Евгений Хмара.

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