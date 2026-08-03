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03 августа 2026, 14:25

После ссоры напал с ножом: в Днепропетровской области расследуют убийство 33-летней женщины

03 августа 2026, 14:25
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Фото: Национальная полиция
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В Вольногорске Днепропетровской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Во время ссоры подозреваемый нанес 33-летней женщине многочисленные ножевые ранения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Преступление произошло вечером 1 августа по месту жительства потерпевшей.

По данным следствия, по возвращении женщины домой между ней и сожителем возник конфликт на почве ревности.

Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину кулаком по лицу. Когда потерпевшая, потеряв равновесие, упала на кровать, он набросился на нее с ножом и нанес многочисленные удары. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Ивано-Франковской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в смертельном ножевом ранении 21-летнего односельчанина. По данным следствия, преступление произошло во время ночного застолья. Тело 21-летнего мужчины обнаружили в одном из частных домов села Раков.

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