После ссоры напал с ножом: в Днепропетровской области расследуют убийство 33-летней женщины
В Вольногорске Днепропетровской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Во время ссоры подозреваемый нанес 33-летней женщине многочисленные ножевые ранения
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Преступление произошло вечером 1 августа по месту жительства потерпевшей.
По данным следствия, по возвращении женщины домой между ней и сожителем возник конфликт на почве ревности.
Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину кулаком по лицу. Когда потерпевшая, потеряв равновесие, упала на кровать, он набросился на нее с ножом и нанес многочисленные удары. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия.
В ходе розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Ивано-Франковской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в смертельном ножевом ранении 21-летнего односельчанина. По данным следствия, преступление произошло во время ночного застолья. Тело 21-летнего мужчины обнаружили в одном из частных домов села Раков.