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03 августа 2026, 12:31

Умерова могут назначить главой Службы внешней разведки – СМИ

03 августа 2026, 12:31
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Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
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Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения Рустема Умерова на должность главы Службы внешней разведки

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники и собеседников в Офисе Президента, передает RegioNews.

По данным издания, назначение позволит Умерову и дальше возглавлять украинскую делегацию на мирных переговорах. Собеседники ZN.UA также утверждают, что это кадровое решение согласовано с бывшим руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Служба внешней разведки остается без полноценного руководителя с января 2026 года. Тогда ее предыдущий глава Олег Иващенко был назначен руководителем Главного управления разведки Министерства обороны. А 4 февраля Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя СВР Олега Луговского.

По информации ZN.UA, кандидатура Умерова также рассматривалась на должность посла Украины в США. Однако, как утверждают источники издания, американская сторона якобы дважды просила не посылать запрос на агреман к нему. По словам собеседников, это связано с тесными связями с Турцией.

Как известно, Рустем Умеров остался без должности после назначения секретарем СНБО Игоря Клименко, до этого возглавлявшего министерство внутренних дел

Напомним, ранее издание "Украинская правда" обнародовала первую часть так называемых "пленок Миндича" - расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Один из эпизод касается встречи подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым. В разговоре обсуждается задержка с приемом военной продукции, в том числе бронежилеты, которые, по словам Миндича, долгое время оставались на складах.

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