Владелец Trans-Oil Важа Джаши: "Украинский аграрий должен выжить"

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Украина снова в тисках морской блокады. С 22 июля иностранные суда отказываются заходить в украинские порты из-за усиления российских атак на гражданское судоходство, морской экспорт зерна парализован в самый разгар жатвы

О том, как бизнес может работать даже в условиях блокады, в комментарии RegioNews рассказал Важа Джаши – основатель и владелец группы Trans-Oil, зерновые терминалы которой в дунайском порту Рени не прекращали работу на протяжении всех военных лет.

Опыт группы особенно показателен сегодня. Терминалы в Рени работали под атаками дронов, в разгар блокады 2022 года, когда главные черноморские гавани были закрыты. Джаши убежден: иначе быть не могло, ведь остановка терминалов означала бы удар по тысячам хозяйств, для которых экспорт – вопрос выживания.

История Trans-Oil в Украине началась задолго до полномасштабной войны. Джаши контролирует группу с 2004 года, а два терминала в Рени она приобрела еще в 2014 году – в первый год российской агрессии, когда вкладывать средства в украинскую инфраструктуру решался далеко не каждый.

"Мы пришли в Рени в 2014 году – за восемь лет до полномасштабного вторжения. Это не история о том, как воспользоваться войной. Это история о том, как не уйти из страны, когда война сделала работу более опасной. Украина для нас – не благотворительное направление и не элемент публичного имиджа, а одна из основных экономических опор группы", – говорит Важа Джаши.

После 24 февраля 2022 года, когда Россия заблокировала черноморские гавани, Украина ежедневно теряла около 170 млн долларов – такие подсчеты приводило отраслевое издание Ukrainian Shipping Magazine. Работать смогли лишь три морских порта – Измаил, Рени и Усть-Дунайск. "В первые месяцы полномасштабного вторжения единственным морским путем, который соединял Украину с миром, был Сулинский канал", – писал в колонке для NV Александр Кубраков, занимавший в 2022-2024 годах должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины, называя дунайские порты спасением украинского экспорта.

Масштаб этого спасения зафиксировала Европейская Бизнес Ассоциация: по ее данным, в сезоне 2022/23 через Дунай прошло более 10 млн тонн зерна – около 21% всего зернового экспорта страны. А как сообщалось на Правительственном портале, только за 11 месяцев 2023 года перевалка через дунайские порты достигла почти 30 млн тонн, а их ритмичная работа стала стратегическим направлением для государства.

Терминалы Trans-Oil были частью этой системы. При годовой проектной мощности около 800 тыс. тонн перевалки и 73 тыс. тонн единовременного хранения они работали на максимуме: через Рени прошло около 800 тыс. тонн в финансовом году 2022/23 и 810 тыс. тонн в 2023/24 – с прямой загрузкой зерна на морские суда. Несмотря на постоянную угрозу с воздуха над дунайским регионом, команда группы каждый сезон принимала и отгружала зерно – в 2022/23, 2023/24, 2024/25 финансовых годах и в первой половине следующего работа не прерывалась.

"Украинский аграрий должен выжить. Для него работающий маршрут – это не "доступ к логистике". Это возможность продать урожай, получить оборотные средства, рассчитаться с людьми и засеять следующий сезон", – подчеркивает Джаши.

Сегодня эти слова звучат буквально. Из-за новой блокады пшеница в Украине стоит 140-150 долларов за тонну, тогда как в Румынии или Франции – 250-260 долларов, сельхозпроизводители несут колоссальные убытки, а часть из них вообще приостановила продажу зерна. Аналитики предупреждают: в случае длительной остановки морских портов на внутреннем рынке образуется избыток в 27-32 млн тонн зерна, что грозит аграриям банкротствами. Под наибольшим ударом – малые фермеры, ведь паралич экспорта произошел в разгар жатвы, когда хозяйства больше всего нуждаются в валютной выручке и свободных складах под новый урожай.

Без экспорта, объясняет Джаши, даже хороший урожай превращается в проблему: переполненные склады, падение внутренних цен и нехватка ликвидности бьют прежде всего по производителю. Поэтому каждый дополнительный работающий канал уменьшает это давление, а значение группы для Украины измеряется не только переваленными тоннами, но и хозяйствами, которые смогли продолжить работу, занятостью в сельских регионах и сохраненной мотивацией сеять следующий урожай.

Выдержать нагрузку военных лет помогла региональная система, которую группа выстраивала два десятилетия: терминалы и склады в Молдове, дунайская логистика, железная дорога и собственный флот. Когда традиционные черноморские маршруты оказались заблокированными, эта сеть позволила перенаправить украинские потоки, и группа ежедневно координировала их вместе с производителями, трейдерами и местными властями.

По словам Джаши, когда Россия попыталась остановить украинский экспорт, для Trans-Oil это не было чужой бедой – под угрозой оказались аграрии, с которыми группа работает более десяти лет, и инфраструктура, в которую она годами инвестировала.

"Наши интересы с украинскими аграриями структурно совпадают. Аграрии получают через группу закупочный спрос, инфраструктуру и выход на мировые рынки", – объясняет бизнесмен.

Такое единство интересов, подчеркивает он, сильнее разовой помощи: оно заставляет группу ежедневно поддерживать закупки, логистику и реализацию украинской продукции. А каждый экспортированный груз возвращал деньги в украинскую экономику: валютную выручку, расчеты с аграриями, налоги, транспортные и железнодорожные услуги, портовую занятость и доходы десятков компаний, связанных с основной цепочкой поставок.

"Наша поддержка Украины – не разовая кампания, а основа собственного дела. Терминалы продолжали работать, помогая урожаю выходить из Украины, а деньгам – возвращаться украинским производителям", – подытоживает Важа Джаши.

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