Нардеп Микита Потураєв оголосив, що складає мандат
У четвер, 16 липня, народний депутат Микита Потураєв заявив, що невідкладно складає депутатський мандат
Про це повідомив нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.
За його словами, наскільки зрозуміло, рішення Потураєва пов’язане з незгодою щодо кадрової політики коаліції.
Інших деталей щодо причин складання мандата наразі не повідомляється.
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