10:52  16 липня
Нічна атака на Київ: у 16-річного хлопця ампутована рука, серед загиблих – його батько
09:49  16 липня
На Полтавщині ТЦК і поліція на човнах перевіряли облікові дані рибалок
08:57  16 липня
На Дністрі врятували двох чоловіків, які через втрату човна опинилися заблокованими на острові
UA | RU
UA | RU
16 липня 2026, 11:22

Нардеп Микита Потураєв оголосив, що складає мандат

16 липня 2026, 11:22
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Insider ua
Читайте также
на русском языке

У четвер, 16 липня, народний депутат Микита Потураєв заявив, що невідкладно складає депутатський мандат

Про це повідомив нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, наскільки зрозуміло, рішення Потураєва пов’язане з незгодою щодо кадрової політики коаліції.

Інших деталей щодо причин складання мандата наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Уже 16 липня по всі й Україні люди вийшли на підтримку нинішнього міністра оборони. Мирні акції розпочалися у Львові, Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

12 липня президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ВР депутат Микита Потураєв рішення мандат
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Близько двох тисяч людей протестують у центрі Києва через відставку Федорова
16 липня 2026, 12:34
ВР проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України
16 липня 2026, 12:23
На трасі у Львівській області сталася смертельна ДТП
16 липня 2026, 12:17
Кандидат у прем’єри Корецький високо оцінив роботу Клименка та МВС
16 липня 2026, 12:14
Голосування за нового міністра оборони можуть перенести, – "Слуга народу"
16 липня 2026, 12:03
Кандидат у прем'єри Корецький назвав завдання майбутнього уряду
16 липня 2026, 11:45
В Україні змінили процедуру примусової евакуації дітей: як це працюватиме
16 липня 2026, 11:34
Зеленський проти Федорова: чи здатен президент діяти раціонально
16 липня 2026, 11:30
Комітет Ради підтримав призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра
16 липня 2026, 11:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Михайло Ткач
Юрій Касьянов
Всі блоги »