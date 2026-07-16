Нардеп Микита Потураєв оголосив, що складає мандат

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У четвер, 16 липня, народний депутат Микита Потураєв заявив, що невідкладно складає депутатський мандат

Про це повідомив нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, наскільки зрозуміло, рішення Потураєва пов’язане з незгодою щодо кадрової політики коаліції.

Інших деталей щодо причин складання мандата наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Уже 16 липня по всі й Україні люди вийшли на підтримку нинішнього міністра оборони. Мирні акції розпочалися у Львові, Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

12 липня президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.