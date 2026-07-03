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03 июля 2026, 07:39

Польша передумала передавать Украине МиГ-29: истребители спишут

03 июля 2026, 07:39
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Фото: из открытых источников
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Польша решила списать старые истребители МиГ-29, но не передавать их Украине в обмен на технологии беспилотников

Об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska, передает RegioNews.

По информации издания, в конце прошлого года Варшава и Киев обсуждали возможность обмена. Польша должна была передать Украине истребители МиГ-29, которые базируются на 22-й тактической авиабазе в Мальборке, а получить украинские технологии в сфере беспилотных систем.

Впрочем, реализовать договоренности не удалось. Как заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, польская сторона предложила Украине конкретные условия сотрудничества.

"Мы представили Украине четкое предложение по беспилотникам и технологиям. Сначала в этой сфере была договоренность. Сегодня Украина не выполняет это соглашение. Мы готовы к дальнейшим переговорам", – сказал Косиняк-Камыш.

Издание также отмечает, что на переговоры повлияли не только вопросы военно-технического сотрудничества, но и историко-политические споры между странами.

Напомним, в декабре 2025 стало известно, что Польша может передать Украине истребители МиГ-29. Речь шла о 6-8 истребителях. В обмен Польша должна была получить украинские беспилотные технологии.

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Польша Украина МиГ-29 истребитель технологии дроны договоренности
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