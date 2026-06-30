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30 июня 2026, 08:15

Польша заявила о возможном вето на вступление Украины в ЕС через Бандеру

30 июня 2026, 08:15
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Фото: Czarek Sokolowski / AP
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Польша может выступить против вступления Украины в Европейский Союз, если Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеры

Об этом, как сообщает "Украинская правда", заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает RegioNews.

По его словам, Украина может столкнуться с серьезными трудностями в процессе евроинтеграции, если продолжит использовать ОУН и УПА как национальные символы. Он подчеркнул, что Варшава будет занимать жесткую позицию по этому вопросу.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что все страны-кандидаты на вступление в ЕС должны отвечать строгим критериям, в частности, в сфере исторической памяти.

"Нельзя в ЕС ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз", – заявил он.

Чиновник также отметил, что Польша будет самостоятельно принимать решение о расширении ЕС и никто не может влиять на ее позицию во время голосований.

"Нам никто не будет говорить, как мы должны голосовать за вступление того или иного государства в Европейский Союз", - добавил Косиняк-Камыш.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий и принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА.

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса Президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Впоследствии Зеленский отправил орден Белого Орла президенту Польши. Глава государства опубликовал фото из отделения "Новой почты", где видно, что орден был отправлен в адрес канцелярии Кароля Навроцкого.

28 июня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона , который должен чествовать выдающихся украинцев разных эпох.

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