Польща передумала передавати Україні МіГ-29: винищувачі спишуть

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Польща вирішила списати старі винищувачі МіГ-29, але не передавати їх Україні в обмін на технології безпілотників

Про це повідомляє польське видання Wirtualna Polska, передає RegioNews.

За інформацією видання, наприкінці минулого року Варшава та Київ обговорювали можливість обміну. Польща мала передати Україні винищувачі МіГ-29, які базуються на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку, а натомість отримати українські технології у сфері безпілотних систем.

Втім, реалізувати домовленості не вдалося. Як заявив віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, польська сторона запропонувала Україні конкретні умови співпраці.

"Ми представили Україні чітку пропозицію щодо безпілотників та технологій. Спочатку в цій сфері була домовленість. Сьогодні Україна не виконує цю угоду. Ми готові до подальших переговорів", – сказав Косіняк-Камиш.

Видання також зазначає, що на перебіг переговорів вплинули не лише питання військово-технічної співпраці, а й історично-політичні суперечки між країнами.

Нагадаємо, у грудні 2025 року стало відомо, що Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29. Йшлося про 6-8 винищувачів. Натомість Польща мала отримати українські безпілотні технології.