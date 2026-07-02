СБУ и Силы обороны поразили НПЗ и нефтеперекачивающую станцию ​​в РФ

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В ночь на 2 июля СБУ совместно с Силами спецопераций нанесла удар нанесла удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу и линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" в городе Кстово

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным украинской спецслужбы, расстояние до целей составляло около 850 километров.

В районе Кстово ночью фиксировалась активность российской ПВО, после чего раздались взрывы и возникли по меньшей мере две ячейки возгорания в промышленной зоне.

Нижегородский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, производящим топливо для различных нужд, в том числе для российской армии.

является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, производящим топливо для различных нужд, в том числе для российской армии. ЛПДС "Староликеево" является важным узлом системы магистральных нефтепродуктопроводов.

В СБУ отмечают, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре уменьшают возможности России снабжать свою армию топливом и ведение боевых действий.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский утвердил Службе безопасности Украины 40-дневную операцию влияния на РФ с целью побуждения к окончанию войны.

В частности, СБУ уже провела операцию на военном аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму. Подтверждено пять попаданий беспилотников в ангары.

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