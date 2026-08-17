16 ударов топором из-за ревности: в Киевской области будут судить мужчину за жестокое убийство сожительницы

Фото: Киевская областная прокуратура

В Бучанском районе Киевщины будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы с особой жестокостью. Обвинительный акт прокуроры Бучанской окружной прокуратуры направили в суд

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, трагедия произошла в июне 2026 года в селе Музычи. Мужчина вместе с сожительницей употреблял алкоголь. Между ними возникла ссора из-за ревности.

Во время конфликта, по версии следствия, мужчина взял топор и стал избивать женщину. Несмотря на то, что потерпевшая оставалась живой и испытывала сильные физические страдания, он не прекратил нападение.

В общей сложности женщине нанесли по меньшей мере 16 ударов по нижним конечностям и один удар по кисти.

В результате полученных тяжких телесных повреждений, массивной кровопотери и шока потерпевшая скончалась.

Досудебное расследование проводили следователи Бучанского районного управления полиции.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью - п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

В случае обвинительного приговора ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что в Чугуевском районе Харьковской области 69-летний мужчина нанес ножевое ранение своему 34-летнему сыну. Потерпевшего госпитализировали.