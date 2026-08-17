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17 августа 2026, 21:42

В Харькове мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки

17 августа 2026, 21:42
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Фото: Общественное Черкассы
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Утром 17 августа в Киевском районе Харькова погиб 40-летний мужчина, по предварительным данным, выпавший из окна квартиры на четвертом этаже

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины без признаков жизни у многоэтажки на улице Непокоренных. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что погибший арендовал квартиру и проживал сам. По предварительной информации, он выпал из окна квартиры. Дверь квартиры была закрыта изнутри.

Во время осмотра происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Тело мужчины направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить окончательную причину смерти.

Информацию о происшествии зарегистрировали в установленном порядке. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, что в Чертковском районе Тернопольской области двое мужчин скончались в медицинских учреждениях после травм, полученных в результате несчастных случаев. Полиция устанавливает все происшествия событий.

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