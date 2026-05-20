В ночь и утром 20 мая российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты, ударные беспилотники и ствольную артиллерию. Под вражеским ударом оказались два района области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре из-за ночной атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. В результате прилетов поврежден крупный продуктовый склад, частные жилые дома и автомобиль.

Госпитализированы пятеро раненых:

42-летняя женщина, а также мужчины 47 и 25 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии;

двое мужчин в возрасте 47 и 40 лет находятся под наблюдением медиков в состоянии средней тяжести;

27-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Кроме областного центра, в Днепровском районе враг попал по территории Петриковской громады, где было повреждено местное предприятие.

Не прекращался террор и Никопольщины. Россияне обстреливали сам Никополь, а также Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую громады. В этих населенных пунктах повреждены промышленное предприятие, многоэтажка, частные дома и автомобили.

На местах попаданий работают все экстренные службы, спасатели и коммунальщики, которые ликвидируют последствия вражеских ударов.

Напомним, ночью 20 мая российские войска в очередной раз атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Под ударом попали жилые кварталы, а также объекты гражданской и критической инфраструктуры областного центра.