За прошедшие сутки оккупационные войска совершили атаки на 44 населенных пункта Сумской области. Враг готовил по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате вражеских ударов в разных громадах области есть жертвы и раненые:

Хотинская громада: в результате прицельного удара российского беспилотника погиб 38-летний мужчина.

Глуховская громада: из-за вражеской атаки погибли двое мужчин в возрасте 52 и 58 лет. Восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших – четыре женщины (в возрасте 57, 58, 86 и 92 года) и четверо мужчин (в возрасте 33, 37, 54 и 82 года).

Буринская громада: вражеский дрон попал в гражданский автомобиль. На месте атаки погибла 48-летняя женщина, 58-летний мужчина получил травмы.

Из-за вражеских атак повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 20 мая Сумская область оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Вражеские БпЛА попали в жилые сектора в Конотопской и Шосткинской громадах.