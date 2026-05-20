"Копейки передает": актриса Анна Саливанчук публично "наехала" на экс-супруга за игнорирование детей

У актрисы Анны Саливанчук и нардепа Александра Божкова двое сыновей. Однако, по словам актрисы, он даже не берет от детей трубку

Об этом сообщает ТСН.

В Instagram Анна Саливанчук написала, что ей приходится много работать, чтобы обеспечить двоих детей, пока их отцу вроде бы все равно. По ее словам, бывший муж не видится с сыновьями, не звонит им по телефону, не берет от них трубки и не поздравляет с праздниками.

Финансово он якобы помогает, однако актриса написала, что он "передает копейки".

"Хочется загорать. Но надо работать и зарабатывать на жизнь двух мальчишек, потому что папу детей пох… Отец моих сыновей не видит их, не звонит им, не поздравляет, не берет трубку от сыновей. Но не буду наговаривать, копейки каждый месяц передает", - говорит Саливанчук.

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.