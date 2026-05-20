На Ровенщине уже 14 дней ищут пропавшего подростка: что известно
В Ровенской области уже две недели продолжаются поиски 15-летнего Романа Кирилюка, пропавшего 5 мая в селе Александрия Ровенского района. С тех пор о местонахождении подростка ничего не известно
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Несмотря на то, что прошло уже 14 дней, масштабные поисковые работы не прекращаются. К операции привлечены полицейские, нацгвардейцы, спасатели, лесники и местные жители.
Каждый день участники поисков обследуют лесные массивы, заброшенные здания и окружающую территорию.
Водолазы проверяют водоемы, а территорию дополнительно мониторят с помощью дронов.
Также правоохранители анализируют записи камер системы "Безопасный город".
Приметы Романа: рост около 185 см, среднего телосложения, серые глаза, волосы окрашены в бордовый цвет.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении парня или вы видели его, правоохранители просят сообщить по телефону:
- (067) 701 88 72
- (067) 495 29 59
- (066) 517 36 47
- или на спецлинию 112.
Напомним, ранее в Ровенской области пропал без вести 4-летний мальчик. Поисковая операция длилась десять дней. К сожалению, ребенка нашли мертвым.