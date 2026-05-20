В Ровенской области уже две недели продолжаются поиски 15-летнего Романа Кирилюка, пропавшего 5 мая в селе Александрия Ровенского района. С тех пор о местонахождении подростка ничего не известно

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Несмотря на то, что прошло уже 14 дней, масштабные поисковые работы не прекращаются. К операции привлечены полицейские, нацгвардейцы, спасатели, лесники и местные жители.

Каждый день участники поисков обследуют лесные массивы, заброшенные здания и окружающую территорию.

Водолазы проверяют водоемы, а территорию дополнительно мониторят с помощью дронов.

Также правоохранители анализируют записи камер системы "Безопасный город".

Приметы Романа: рост около 185 см, среднего телосложения, серые глаза, волосы окрашены в бордовый цвет.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении парня или вы видели его, правоохранители просят сообщить по телефону:

(067) 701 88 72

(067) 495 29 59

(066) 517 36 47

или на спецлинию 112.

Напомним, ранее в Ровенской области пропал без вести 4-летний мальчик. Поисковая операция длилась десять дней. К сожалению, ребенка нашли мертвым.