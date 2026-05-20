В ночь на 20 мая российские войска еще раз массированно атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы, а также объекты гражданской и критической инфраструктуры областного центра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, а также ГСЧС.

В результате вражеской атаки в Одессе зафиксированы разрушения и повреждения в нескольких районах:

В одном из районов города вражеский дрон попал в одноэтажный дом здание – он полностью разрушен, на месте прилета спасатели ликвидировали пожар.

Зафиксировано попадание беспилотника на уровне 18-го этажа недостроенного 24-этажного здания, удар произошел без дальнейшей детонации.

Вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях, где хранилась посуда.

Кроме этого, повреждения получили объект критической инфраструктуры, несколько жилых домов рядом, сгорели несколько гражданских автомобилей, а на территории одного из городских парков зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА.

Для ликвидации последствий ночной атаки и тушения пожаров от ГСЧС привлекались 86 спасателей и 20 единиц спецтехники, а также 4 добровольца и 1 единица техники от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

По предварительным данным, погибших или пострадавших нет, обошлось без жертв.

На местах работают все соответствующие службы. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий вражеской атаки и уточнению масштабов разрушений.

Напомним, в ночь на 20 мая российские войска совершили очередную атаку на Днепр. Два человека погибли, шестеро – получили ранения.