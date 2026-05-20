Под утро 20 мая российские войска совершили атаку на Запорожский район. Под ударом оказался Вольнянск

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар пришелся по частному дому – он разрушен, после попадания возник пожар. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома и автомобиль.

Из-за вражеских обстрелов ранения получили четыре человека. Среди пострадавших – мужчина, женщина и двое детей: 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. Всем оказывается необходимая помощь.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 909 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили семь человек, среди которых – трое детей.