Российский удар по Вольнянску: среди четырех раненых – двое детей
Под утро 20 мая российские войска совершили атаку на Запорожский район. Под ударом оказался Вольнянск
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Удар пришелся по частному дому – он разрушен, после попадания возник пожар. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома и автомобиль.
Из-за вражеских обстрелов ранения получили четыре человека. Среди пострадавших – мужчина, женщина и двое детей: 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. Всем оказывается необходимая помощь.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 909 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили семь человек, среди которых – трое детей.
