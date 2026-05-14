10:57  14 мая
В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате
10:18  14 мая
На Ровенщине женщина закурила возле бензина: два человека получили сильные ожоги
09:08  14 мая
На Запорожье мужчина получил ранения из-за атаки российского FPV-дрона
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 09:15

В Киеве 32 пострадавших после атаки РФ, среди них – двухмесячный ребенок

14 мая 2026, 09:15
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Киеве в результате массированной российской атаки увеличилось количество пострадавших. По состоянию на 8:30 известно о 32 людях, среди которых двухмесячный ребенок и сотрудник полиции

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

В городе повреждены 11 многоэтажных жилых домов, 27 автомобилей, супермаркет, два автосалона, две автозаправочные станции, бизнес-центр и станция технического обслуживания.

На местах попадания и падения обломков работают правоохранители и спасатели.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ночью на 14 мая, сразу после массированного удара дронов в течение дня (почти 800 БпЛА), РФ продолжила атаку, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Основное направление удара – Киев. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах столицы. Было известно об одном погибшем человеке и 16 пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев атака война пострадавшие ребенок спасательные работы разбор завалов российская армия обстрелы
Массированная атака дронов на Одесщину: повреждена портовая инфраструктура, есть пострадавшие
14 мая 2026, 08:48
Ночная комбинированная атака на Полтавщину: повреждены предприятия и дома
14 мая 2026, 08:39
На Киевщине возросло количество пострадавших до семи, среди них – ребенок
14 мая 2026, 08:27
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Кропивницком ученик ранил одноклассника ножом в школе
14 мая 2026, 11:53
В Киеве количество погибших из-за массированной атаки возросло до трех
14 мая 2026, 11:41
Более 15 тысяч гражданских украинцев погибли с начала вторжения РФ
14 мая 2026, 11:34
В Харькове задержали агента ФСБ, который вместе с женой корректировал удары по городу
14 мая 2026, 11:26
Насиловал дочь и продавал видео в даркнете: жителя Днепра отправили за решетку
14 мая 2026, 11:14
В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате
14 мая 2026, 10:57
День вышиванки может стать государственным праздником в Украине
14 мая 2026, 10:55
На Черниговщине командир воинской части "прикрывал" подчиненных-прогульщиков
14 мая 2026, 10:45
Враг атаковал Запорожье: под ударом промышленная инфраструктура
14 мая 2026, 10:34
Массированная атака на Киев: увеличилось количество погибших и пострадавших
14 мая 2026, 10:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »