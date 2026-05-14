В Киеве 32 пострадавших после атаки РФ, среди них – двухмесячный ребенок

В Киеве в результате массированной российской атаки увеличилось количество пострадавших. По состоянию на 8:30 известно о 32 людях, среди которых двухмесячный ребенок и сотрудник полиции

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

В городе повреждены 11 многоэтажных жилых домов, 27 автомобилей, супермаркет, два автосалона, две автозаправочные станции, бизнес-центр и станция технического обслуживания.

На местах попадания и падения обломков работают правоохранители и спасатели.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ночью на 14 мая, сразу после массированного удара дронов в течение дня (почти 800 БпЛА), РФ продолжила атаку, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Основное направление удара – Киев. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах столицы. Было известно об одном погибшем человеке и 16 пострадавших.