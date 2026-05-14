В центре Франковска дрон попал в жилой дом: пострадали 10 человек

В среду, 13 мая, российские войска в течение дня атаковали Прикарпатье беспилотниками. Большинство вражеских дронов на территории области уничтожили силы противовоздушной обороны

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.

По ее словам, зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом в центре Ивано-Франковска.

На сегодня известно о десяти пострадавших, среди которых – двое подростков. Четыре человека госпитализированы, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки в Ивано-Франковске повреждены многоквартирный жилой дом, административное здание и сооружения поблизости.

Также из-за падения обломков зафиксировано повреждение двух жилых и одного хозяйственного здания в Надвирнянской и Букачевской общинах.

Напомним, российские оккупанты терроризируют Украину с 13 мая. В первой волне удара враг применил большое количество беспилотников. Россияне атаковали Луцк, Ковель, Коломыю, Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкую и Ровенскую, где БпЛА попал в жилой дом.

Известно, что Венгрия вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью. В частности, в Сваляве дроны повредили трансформатор и железнодорожную станцию, а в Ужгороде – промышленный объект.