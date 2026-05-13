Вероника Феншуй Офис: кто такая "гадалка Ермака"

Фото из открытых источников

Во время заседания ВАКС стало известно, что имя "гадалки", с которой, вероятно, Андрей Ермак совещался по поводу назначений, Вероника Аникиевич. Журналисты выяснили, кто она

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Как выяснили журналисты "Вероникой Феншуй Офис", с которой переписывался Андрей Ермак, есть 51-летняя киевлянка Вероника Аникиевич. Женщина называет себя консультантом по астрологии. В социальных сетях она часто высказывалась в поддержку Ермака.

Как выяснили "Схемы", Аникиевич в 2015 году дважды ездила в аннексированный Крым. Ее родитель является гражданином РФ. В 2015 году Федор Аникиевич был главой районного отделения "Оппозиционного блока" в Геническе. Судя по его фото из соцсетей, на котором он позирует в мае 2025 года с георгиевскими лентами и флагами РФ, он продолжает проживать в оккупированном городе.

Журналисты обратились к Веронике Аникиевич за комментарием, однако после представления журналиста она прекратила разговор.

Напомним, что во время суда по мере пресечения для Андрея Ермака озвучивались некоторые детали по перепискам, которыми владели правоохранители. В частности, о том, как Ермак ранее принимал решение о назначении на топ-должности.

Ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия". При этом Андрей Ермак заявил журналистам, что нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.