Фото: ГСЧС

До 40 увеличилось количество пострадавших в результате ночной массированной атаки на столицу, известно о двух погибших

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"40 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них – двое детей", – говорится в сообщении.

Госпитализирован 31 человек, в том числе – один ребенок.

По информации ГСЧС, по состоянию на 10:00 известно о двух погибших.

Продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоэтажке в Дарницком районе.

Спасатели уже вывезли более 20 куб. м обломков строительных конструкций и эвакуировали пять поврежденных автомобилей.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Ранее сообщалось о 32 пострадавших и одном погибшем человеке.