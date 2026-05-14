Фото: Национальная полиция

В Ровенском районе из-за неосторожного обращения с бензином пострадали два человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 12 мая около 15:20 в селе Карпиловка. В полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации двух местных жителей с ожогами.

Правоохранители установили, что 35-летняя женщина вместе с 45-летним мужчиной косили траву во дворе, а затем в гараже заправляли бензокосу горючим. Во время переливания бензина женщина курила папиросу, искра от которой попала на горючее. В результате произошло мгновенное возгорание.

В результате события мужчина получил ожоги верхних и нижних конечностей, а женщина – ожоги около 80% тела.

Оба пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение Ровенской областной больницы.

Правоохранители призывают граждан соблюдать осторожность во время работы с бензином и другими легковоспламеняющимися веществами, а также не курить и не использовать открытый огонь вблизи топлива, особенно в закрытых помещениях.

Напомним, в Ровенской области из-за неисправности газового котла пострадали двое мальчиков. Это дети в возрасте 14 лет. Предварительно диагностировали отравление угарным газом. Состояние детей легкое, они под наблюдением медиков.