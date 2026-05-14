В течение утра 14 мая оккупанты атаковали беспилотниками Шевченковский и Салтовский районы Харькова. Среди пострадавших есть дети

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки в Шевченковском районе пострадали 14 человек. Их госпитализировали. Два человека – в тяжелом состоянии.

Известно о 9 пострадавших в Салтовском районе – 7 женщинах в возрасте от 37 до 74 лет и двоих детей:

две женщины получили взрывные травмы и ранения стеклом, другие – острую реакцию на стресс.

13-летняя девочка и 8-летний мальчик также подверглись острой реакции на стресс.

Экстренные службы продолжают работать на местах. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.