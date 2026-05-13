Враг атаковал жилую инфраструктуру в Черкасской области, есть раненые
Трое жителей Смелы в Черкасской области 13 мая получили травмы в результате российской дроновой атаки
Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает RegioNews .
"С самого утра Черкасская область находилась в состоянии тревоги. Под вражеским прицелом оказалась, в частности, наша Смелянская община. На данный момент фиксируем падение российских БПЛА в ряде мест в городе и соседних селах. Речь идет о жилой инфраструктуре. Есть трое пострадавших: двое — в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Все доставлены в больницы. Им оказывается необходимая помощь", — написал Табурец.
Он добавил, что обследование территории еще продолжается.
Работают все необходимые службы.
"Угроза применения врагом ударных БПЛА сохраняется в Уманском районе", - предостерег глава Черкасщины.
Напомним, что в Винницкой области в результате падения обломков российского беспилотника типа Shahed повреждены жилой дом и помещение одного из агрохозяйств.