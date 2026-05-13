Выбиты окна и обломки во дворе: последствия атаки "шахедов" в Винницкой области

В Винницкой области в результате падения обломков российского беспилотника типа Shahed повреждены жилой дом и помещение одного из агрохозяйств

Об этом сообщили в Винницкой областной военной администрации, передает RegioNews .

Сообщается, что обломок дрона упал посреди двора. Из-за взрывной волны в доме выбило окна, также повреждены крыша и фасад.

По предварительным данным, люди не пострадали.

В ОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях, поскольку воздушная атака продолжается.

