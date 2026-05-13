В Жовкве россияне попали в объект критической инфраструктуры

В Жовкве во Львовской области 13 мая зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры

Об этом сообщил городской голова Олег Вольский, передает RegioNews .

По его словам, после удара город остался без электроснабжения. На месте работают чрезвычайные службы.

"К сожалению, в Жовкве произошел вражеский обстрел объекта критической инфраструктуры. Город остался без света", — сообщил Вольский.

Мэр призвал жителей не публиковать фото и видео последствий атаки и оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Напомним, Россия 13 мая приступила к комбинированной воздушной атаке на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.

В Ковеле на Волыни в результате российского удара 13 мая по железнодорожному вокзалу повреждены автобусы, маршрутки и частные автомобили.