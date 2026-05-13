Атака на железнодорожный узел Ковеля: в сети появились кадры поврежденных маршруток у вокзала

В Ковеле на Волыни в результате российского удара 13 мая по железнодорожному вокзалу повреждены автобусы, маршрутки и частные автомобили

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews .

По предварительной информации, удар пришелся по району железнодорожной инфраструктуры.

Очевидцы публикуют фото и видео с поврежденным транспортом вблизи вокзала.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Местные власти и экстренные службы уточняют последствия атаки.

Кроме того, в Луцке и Ковеле временно ограничили движение транспорта на ряде улиц, сообщили в Патрульной полиции Волыни.

В Луцке не проехать по:

проспекту Президента Грушевского;

проспекту Победы;

проспекту Василия Моисея;

улице Винниченко;

улицах Шопена и Огиенко.

В Ковеле :

улице Фестивальной;

улице Богдана Хмельницкого;

улице Ярослава Мудрого;

улице Украинских Добровольцев;

улице Сагайдачного;

улице Ветеранов;

улице Ивасюка;

улице Куницкого.

Напомним, Россия 13 мая приступила к комбинированной воздушной атаке на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.