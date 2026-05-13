Атака на железнодорожный узел Ковеля: в сети появились кадры поврежденных маршруток у вокзала
В Ковеле на Волыни в результате российского удара 13 мая по железнодорожному вокзалу повреждены автобусы, маршрутки и частные автомобили
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews .
По предварительной информации, удар пришелся по району железнодорожной инфраструктуры.
Очевидцы публикуют фото и видео с поврежденным транспортом вблизи вокзала.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
Местные власти и экстренные службы уточняют последствия атаки.
Кроме того, в Луцке и Ковеле временно ограничили движение транспорта на ряде улиц, сообщили в Патрульной полиции Волыни.
В Луцке не проехать по:
- проспекту Президента Грушевского;
- проспекту Победы;
- проспекту Василия Моисея;
- улице Винниченко;
- улицах Шопена и Огиенко.
В Ковеле :
- улице Фестивальной;
- улице Богдана Хмельницкого;
- улице Ярослава Мудрого;
- улице Украинских Добровольцев;
- улице Сагайдачного;
- улице Ветеранов;
- улице Ивасюка;
- улице Куницкого.
Напомним, Россия 13 мая приступила к комбинированной воздушной атаке на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.