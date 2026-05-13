13 травня 2026, 16:40

Вероніка Феншуй Офіс: хто така "гадалка Єрмака"

Фото з відкритих джерел
Під час засідання ВАКС стало відомо, що ім'я "гадалки", з якою, ймовірно, Андрій Єрмак радився щодо призначень, Вероніка Анікієвич. Журналісти з'ясували, хто вона

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Як з'ясували журналісти "Веронікою Феншуй Офіс", з якою переписувався Андрій Єрмак, є 51-річна киянка Вероніка Анікієвич. Жінка називає себе консультанткою з астрологією. У соціальних мережах вона часто висловлювалась на підтримку Єрмака.

Як з'ясували "Схеми", Анікієвич у 2015 році двічі їздила в анексований Крим. Її батько є громадянином РФ. У 2015 році Федір Анікієвич був очільником районного відділення "Опозиційного блоку" у Генічеську. Судячи з його фото з соцмереж, на якому він позує у травні 2025 з георгіївськими стрічками та прапорами РФ, він продовжує проживати в окупованому місті.

Журналісти звернулись до Вероніки Анікієвич за коментарем, проте вона після представлення журналіста припинила розмову.

Нагадаємо, що під час суду щодо запобіжного заходу для Андрія Єрмака озвучувались деякі деталі з переписок, якими володіли правоохоронці. Зокрема, про те, як Єрмак раніше ухвалював рішення щодо призначення на топ-посади.

Раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.

