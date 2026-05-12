По данным следствия, женщина организовала схему сбыта особо опасного психотропного вещества PVP через логистические сервисы.

Для конспирации она использовала вымышленные анкетные данные отправителей и получателей, подставные номера телефонов, маскировала психотропные вещества в бытовых предметах и упаковках товаров, а также координировала свои действия через мессенджер Telegram.

Во время санкционированного обыска по месту жительства фигурантки полицейские изъяли каннабис, PVP, MDMA и амфетамин в особо крупных размерах.

Следователи сообщили о подозрении 30-летней местной жительнице по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

