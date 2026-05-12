Андрій Єрмак радився з гадалкою щодо призначень на посади - САП

Під час суду щодо запобіжного заходу для Андрія Єрмака озвучувались деякі деталі з переписок, якими володіли правоохоронці. Зокрема, про те, як Єрмак раніше ухвалював рішення щодо призначення на топ-посади

Прокурорка САП під час судового засідання заявила про переписки, в яких Андрій Єрмак радився щодо важливих призначень. Зокрема, йшлось про посади міністра охорони здоров'я, заступника керівника Офісу президента України. Щодо останнього, через кілька місяців на цю посаду призначили Олега Татарова.

Крім того, Єрмак писав дату народження та радився щодо людину, яку хотів призначити на високу посаду. Це все він нібито обговорював з контактом, підписаним "Вероника Феншуй Офис".

Нагадаємо, раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.

Судове засідання розпочалось 12 травня о 16:00. Проте одразу повідомлялось, що запобіжний захід Єрмаку не оберуть сьогодні, адже ознайомлення зі справою може бути довшим. За словами правоохоронців, його справа.